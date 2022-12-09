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Экс-дипломат Ричардсон продолжит диалог с РФ по освобождению Уилана

РИА Новости: бывший дипломат Ричардсон продолжит диалог с Россией по освобождению Уилана
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Бывший американский дипломат Билл Ричардсон выразил желание организовать переговоры с властями РФ по поводу освобождения гражданина США Пола Уилана. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил «РИА Новости» представитель Ричардсона.

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«Надеемся, что это (переговоры — Ред.) произойдет в ближайшие недели», — подчеркнул собеседник агентства.

Билл Ричардсон, адвокат и, в прошлом, губернатор Нью-Мехико, представляет интересы осужденных на территории РФ американцев.

Между тем сам Уилан в этот же день заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению. Таким образом он прокомментировал состоявшийся обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

До этого, 9 ноября, Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

Ранее, 14 сентября, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что поездка в Россию бывшего дипломата и экс-министра США Билла Ричардсона по вопросу обмена заключенными не была предварительно согласована с американским посольством в Москве.

Прайс подчеркнул, что переговоры между Москвой и Вашингтоном ведутся по специально созданному каналу, а не через частных лиц.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются вернуть его на родину по схеме обмена заключенными.

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