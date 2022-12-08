Осужденный в РФ Уилан заявил о разочаровании усилиями США по его освобождению

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что разочарован усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению. Об этом он сказал в четверг, 8 декабря, в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии.

«Я очень разочарован тем, что не было сделано больше для моего освобождения, тем более что приближается четвертая годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось. <…> Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь», — сказал Уилан.

Как отметил телеканал, американец положительно ответил на вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен.

Ранее в этот день россиянин Виктор Бут был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять Уилана и Грайнер на Бута. По мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и Уилана. В свою очередь, 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.