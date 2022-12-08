Самолет с Виктором Бутом приземлился во Внуково

Самолет с россиянином Виктором Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Информация об этом появилась в распоряжении «Известий» в четверг, 8 декабря.

«Спецборт приземлился. После прохождения необходимых процедур Виктор Бут сможет покинуть территорию аэропорта», — отметили представители авиационных служб.

Ожидая встречи с освобожденным, супруга Бута рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также в ходе разговора с журналистами она добавила, что привезет ему в аэропорт теплую одежду.

Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, отбывая срок в американской тюрьме, Виктор подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили об успешном завершении обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве заявили, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Тогда же были опубликованы кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Бут и Грайнер были помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.