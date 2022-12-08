Жена Бута рассказала о приготовлениях к встрече супруга

Жена освобожденного из американской тюрьмы российского предпринимателя Виктора Бута Алла рассказала 8 декабря «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом.

«Котлеты и плов», — ответила она на вопрос журналистов, что приготовила для встречи супруга.

Также, общаясь с журналистами перед встречей с мужем в аэропорту, она отметила, что привезет супругу одежду.

«Я же знаю, что он раздетый, мне сказали, что он в маленькой майке-поло, мы боимся, чтобы он не замерз», — сказала она.

Также в этот день Алла Бут рассказала, что ее муж еще два дня назад не знал о своем обмене и возвращении в Россию. Она также выразила благодарность всем, кто имел отношение к обмену, а также сотрудникам диппредставительств, консульств, посещавшим россиянина в американских тюрьмах.

Ранее в четверг мать Бута поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына.

Также в этот день в МИД РФ заявили, что Бут был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве отметили, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как американская сторона не хотела включать Бута в обмен.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.