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Опубликованы кадры обмена Бута на Грайнер

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Фото: скриншот видео
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Кадры обмена россиянина Виктора Бута на осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер появились в четверг, 8 декабря.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

На полной видеозаписи, которая есть в распоряжении журналистов, показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

По прибытии в Москву спортсменка прошла таможенный досмотр в одном из аэропортов российской столицы. Отвечая на вопрос сопровождающих ее лиц, она отметила, что счастлива, но не знает, куда летит.

«Вы летите домой, в США», — пояснили ей.

По прибытии в ОАЭ Грайнер на полосе аэропорта обменяли на россиянина Виктора Бута, который отбыл 12,5 лет в американской тюрьме. Пока он шел к самолету, американская баскетболистка общалась с группой официальных лиц США и ОАЭ.

«Меня забрали прямо из камеры, в американской тюрьме, потом мы семь часов летели в британский Манчестер», — рассказал соотечественникам Бут.

Россиянин также позвонил матери, сказал, что летит в Москву и очень любит ее.

Ранее в четверг жена Бута рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также, общаясь с журналистами перед встречей с супругом в аэропорту, она отметила, что привезет ему теплую одежду.

Мать Бута поблагодарила президента России Владимира Путина и МИД РФ за возвращение сына.

Бута обменяли на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер ранее в этот день. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Первыми новость об обмене сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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