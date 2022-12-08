Посол РФ заявил о мощнейшем давлении на Виктора Бута в США

Россиянин Виктор Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению, будучи заключенным в американской тюрьме. Об этом 8 декабря заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он также добавил, что Россия продолжит энергичную работу по освобождению всех россиян, которые находятся в американских тюрьмах.

«Хотим заверить вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы, и не успокоимся до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой», ― подчеркнул дипломат в видеообращении к Буту.

Ранее в этот день адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал, что переговоры насчет обмена россиянина велись по закрытому каналу связи между высшими чиновниками России и США. Он также отметил, что в ходе переговоров на Белый дом оказывалось сильное давление со стороны семей Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Виктора Бута обменяли на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер 8 декабря. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Первыми новость об обмене сообщили американские СМИ. В частности, телеканал CNN отмечал, что соглашение одобрил президент США Джо Байден.

Жена Бута Алла рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также, общаясь с журналистами перед встречей с супругом в аэропорту, она отметила, что привезет ему теплую одежду.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.