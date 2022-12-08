Адвокат рассказал о подробностях переговоров РФ и США по обмену Бута

Переговоры по обмену россиянина Виктора Бута велись по закрытой связи между высшими чиновниками России и США. Они изначально предполагали формулу «два к одному». Об этом 8 декабря рассказал адвокат заключенного Алексей Тарасов.

«Все переговоры (об обмене. — Ред.) были по закрытой связи. Тут принимали участие только лица, которые являются членами администрации США, и представители российского правительства. То есть это было на правительственном уровне согласовано», — приводит его слова ТАСС.

Тарасов уточнил, что одним из таких примеров является поездка в Россию бывшего губернатора Нью-Мехико адвоката Билла Ричардсона, который был уполномочен вести переговоры от имени Грайнер.

Как утверждает адвокат Бута, на Белый дом оказывалось очень большое давление со стороны обеих семей заключенных.

«Так вот, Белый дом заявил после этих переговоров, что лучше бы Ричардсон не ездил в Россию, то есть часто инициатива в этих вещах может быть контрпродуктивной, потому что переговоры велись по линии Белого дома. Тема об обмене Бута на Грайнер и Уилана звучала уже неоднократно. И американские госчиновники говорили об этом, потому что было очень большое давление на Белый дом со стороны обеих этих семей», — добавил Тарасов.

Бута обменяли на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер ранее в этот день. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.

Тогда же жена Бута рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также, общаясь с журналистами перед встречей с супругом в аэропорту, она отметила, что привезет ему теплую одежду.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

В распоряжение «Известий» попали кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Бизнесмен Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону.

Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.