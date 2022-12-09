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Бут заявил о неожиданности для него решения об обмене на Грайнер

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Фото: РИА Новости
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Россиянин Виктор Бут заявил, что не знал заранее о своем обмене на американку Бриттни Грайнер. Об этом он рассказал 9 декабря.

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«Посреди ночи просто подняли, сказали: Собирайся. Никакой особой предварительной информации не было», ― рассказал Бут.

Он добавил, что не успел ни с кем попрощаться в тюрьме, поскольку была ночь.

Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря. Спецборт с ним приземлился в московском аэропорте Внуково-2. У трапа Бута встретили супруга Алла и мать Раиса.

Ранее 8 декабря в МИД РФ заявили об успешном обмене Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве заявили, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Тогда же были опубликованы кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Ожидая встречи с освобожденным, супруга Бута рассказала «Известиям», что после многолетней разлуки встретит мужа котлетами и пловом. Также в ходе разговора с журналистами она добавила, что привезет ему в аэропорт теплую одежду.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, отбывая срок в американской тюрьме, Виктор Бут подвергался мощнейшему психическому и физическому давлению.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Бут и Грайнер были помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.

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