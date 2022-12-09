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Россиянин Виктор Бут поблагодарил всех за освобождение и поддержку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вернувшийся в Россию после длительного заключения в США Виктор Бут поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению. Об этом в пятницу, 9 декабря, он заявил «Известиям».

«Большое спасибо всем, кто участвовал, кто помогал и непосредственно был заинтересован. Я просто неимоверно рад», — сказал Виктор.

Россиянин выразил особую благодарность правительству, а также самым близким женщинам — супруге и матери.

8 декабря самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Представители авиационных служб отметили, что прибывший сможет вернуться домой, как только пройдет ряд необходимых процедур.

Сам Бут признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили об успешном завершении обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве заявили, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать Бута в схему обмена.

Тогда же были опубликованы кадры, на которых зафиксирован обмен Бута на Грайнер. На полной видеозаписи показано, как баскетболистка покидает колонию в Мордовии, где отбывала срок.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Бут и Грайнер были помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения после возвращения домой.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета ее приговорили к девяти годам колонии.

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