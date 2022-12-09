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Губернатор Воробьев прокомментировал пожар в ТЦ в Химках

Воробьев: важно убедиться, что огонь при пожаре в ТЦ в Химках не перекинется на соседние здания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Главной задачей при тушении пожара в ТЦ в Химках сейчас является обеспечение безопасности жителей. Об этом 9 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя происшествие в гипермаркете OBI.

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«Важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ. Дал команду позаботиться об их сохранности», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Как отметил Воробьев, тушение возгорания сейчас осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют. Также оно затруднено из-за конструктивных особенностей здания, в котором обрушилась кровля. Он также указал, что ситуация находится под контролем МЧС. Прокуратура и правоохранительные органы разбираются в причинах пожара

«По предварительным данным, есть один погибший. Возгорание серьезное, четвертый уровень сложности. На месте находится зампред правительства Роман Каратаев и глава Химок Дмитрий Волошин, чтобы координировать действия», — добавил губернатор.

В свою очередь вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в комментарии «Известиям» о произошедшем ЧП отметил, что подобное возгорание может случиться в каждом здании. И главный вопрос в данном случае — как отработают системы пожарной безопасности.

«Судя по динамике развития пожара, здесь системы сработали правильно, сработал датчик пожарной сигнализации, тут же ушел сигнал на пульт МЧС, через 21 минуту приехали первые расчеты», — указал он.

По статистике пожаров в ТЦ, самыми распространенными причинами возгораний в них являются электрические неисправности или огневые работы, отметил эксперт.

«Я думаю, что причина возгорания в Химках все-таки в электрических неисправностях, это может быть короткое замыкание. Судя по тому, что пожар начался в гипермаркете OBI, это наиболее вероятная причина», — добавил Люлин.

Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. СМИ также информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание. Позднее в экстренных службах добавили, что причиной пожара в гипермаркете стали сварочные работы.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки», 9 декабря. Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что информации об объекте, который мог сдетонировать, пока нет. Известно, что сотрудник охраны гипермаркета погиб при пожаре.

Согласно последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м. По данным «Известий», произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. Гипермаркет OBI, расположенный у торгового центра «Мега Химки», после пожара почти полностью разрушен.

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