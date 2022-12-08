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Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского опасным диктатором

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский — опасный диктатор, использующий американские деньги для создания однопартийного полицейского государства. Такое мнение 7 декабря высказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

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«Что бы вы ни думали о конфликте на Украине, совершенно ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии», — сказал он.

Телеведущий раскритиковал Зеленского за запрет оппозиционных партий и СМИ, аресты политиков и объявление о плане запрета Украинской православной церкви.

«Свободная страна не запрещает крупную религию только потому, что она не полностью согласна с политической программой людей, управляющих страной. Но Зеленский именно это и делает, и его правительство сейчас разрабатывает способы наказания христиан за исповедание запрещенной древней религии на Украине», — отметил Карлсон.

Он подчеркнул, что всё это происходит не в контролируемом талибами Афганистане, а в якобы демократической Украине.

«Украинцы не могут слушать музыку российских исполнителей. Они не могут голосовать за оппозиционные партии, потому что все они были запрещены. А теперь в их церквях проводятся обыски, а священники арестованы», — заключил журналист.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) провела проверки на ряде объектов Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской и Волынской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. В ведомстве произошедшее объяснили необходимостью пресечь «деятельность российских спецслужб».

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении запретить деятельность религиозных организаций, которые «аффилированы с Россией». Он поручил провести религиоведческую экспертизу УПЦ на наличие связи с Московским патриархатом. Также украинский лидер анонсировал готовящуюся реформу, которая будет направлена на поддержку «духовной независимости Украины».

До этого, 22 ноября, СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия. В то же время глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих.

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