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Песков прокомментировал прогноз Зеленского об окончании конфликта на Украине

Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря, прокомментировал прогноз украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине завершится в 2023 году.

Песков подчеркнул, что рассуждать об этом можно «до посинения», однако всё зависит от желания Зеленского.

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«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения. <...>. Зеленский знает, когда это может всё закончиться. Это может всё закончиться завтра при желании», — заявил представитель Кремля.

7 декабря Зеленский в беседе с Politico предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. При этом издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, на что он ответил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

Накануне Песков сказал, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской спецоперации. Также он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией.

Ранее, 2 декабря, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Зеленский не готов сейчас к переговорам с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова месяцем ранее указала на ожидание Москвой инициативы от Киева по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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