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Зеленский предсказал срок завершения украинского конфликта

Зеленский допустил, что конфликт на Украине закончится в следующем году
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря предположил, что в следующем году конфликт на территории страны закончится. Об этом он заявил изданию Politico.

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Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — отметил он.

При этом в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской спецоперации. Также он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине должен закончится дипломатией.

Ранее, 2 декабря, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября рассказала, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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