Пентагон опроверг координацию с Украиной ударов ВСУ по России

США не имеют отношения к ударам по российской территории со стороны Вооруженных сил (ВСУ) Украины. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы, безусловно, взаимодействуем с украинскими коллегами: они на месте принимают решения, связанные с ходом операции, а мы предоставляем военную помощь», — заявила она в ходе брифинга.

По словам Сингх, американская сторона не располагает какими-либо подробностями относительно атак на РФ, за исключением той информации, которая находится в свободном доступе. Также представитель оборонного ведомства подчеркнула, что Вашингтон не заинтересован в конфликте с Москвой или эскалации украинского кризиса, однако планирует снабжать Киев оружием, пока это необходимо.

Ранее в этот день секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о тесном сотрудничестве с властями Украины по вопросам потребностей страны в сфере безопасности. При этом официальный представитель администрации президента США Джо Байдена не прокомментировала целесообразность передачи Украине ПВО.

До этого, 24 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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