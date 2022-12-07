Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины

США намерены укрепить систему ПВО Украины. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. <…> Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО. <…> По этому конкретному вопросу (о комплексах Patriot. — Ред.) мне нечего анонсировать сегодня», — сказала она.

При этом в администрации американского президента не уточнили, считают ли целесообразным передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее в этот день сообщалось, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении ЗРК Patriot близ границ с Украиной.

До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по блоку договорились продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. По его словам, страны альянса обсуждают возможные поставки Киеву систем Patriot.

24 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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