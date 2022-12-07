Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины
Общество
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Мир
Bloomberg узнало о планах Британии объявить о новых санкциях против России
Мир
Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»
Мир
Парламент Перу объявил импичмент президенту Кастильо
Мир
МО РФ заявило о планах сирийских боевиков атаковать дронами авиабазу Хмеймим
Происшествия
Склад с серой загорелся после обстрела украинскими боевиками завода «Стирол» в ДНР
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
Медведев увидел в попытке госпереворота в Германии болезнь модели управления
Мир
Путин пообещал разобраться в причинах хранения Молдавией части газа на Украине
Мир
Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против РФ
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
Сюжет:

Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины

0
Фото: TASS/MICHAEL REYNOLDS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США намерены укрепить систему ПВО Украины. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. <…> Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО. <…> По этому конкретному вопросу (о комплексах Patriot. — Ред.) мне нечего анонсировать сегодня», — сказала она.

При этом в администрации американского президента не уточнили, считают ли целесообразным передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее в этот день сообщалось, что Германия и Польша пришли к соглашению о размещении ЗРК Patriot близ границ с Украиной.

До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по блоку договорились продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. По его словам, страны альянса обсуждают возможные поставки Киеву систем Patriot.

24 ноября глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны. В этом же месяце сообщалось, что США уже предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022