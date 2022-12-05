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На Украине заявили о формировании рекордного запаса дров

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Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
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Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) Украины сформировало по всей территории страны рекордный запас дров — 260 тыс. куб. м. Об этом 5 декабря сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы агентства Юрия Болоховца.

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По его словам, заготовленные на сегодняшний день объемы уже значительно превышают объемы реализации. А в декабре предусмотрена заготовка еще 314 тыс. куб. м дров.

Болоховец также отметил, что до конца года лесхозы планируют продать внутри Украины 1,1 млн куб. м дров.

3 декабря в Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света, временно отменив графики стабилизационных отключений.

По данным «Укрэнерго» на 30 ноября, дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%.

25 ноября сообщалось, что правительство Украины приняло решение запретить экспорт топливной древесины. Как отметил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, это будет способствовать накоплению дров на Украине, которые во многих общинах являются основным ресурсом для отопления.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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