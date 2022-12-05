Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание

Гособвинение запросило для экс-сенатора Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова пожизненные сроки лишения свободы. Об этом 5 декабря сообщил корреспондент «Известий».

Кроме того, прокурор Гульчехра Ибрагимова попросила назначить экс-сенатору штраф в размере 1 млн рублей и лишить его права занимать определенные должности в течение четырех лет. С Рауля Арашукова также попросили взыскать штраф в 1 млн рублей.

Для проходящего по тому же делу экс-первого заместителя главы управления Следственного комитета России по КЧР Казбека Булатова прокурор запросила 24 года строгого режима и штраф в 1 млн рублей с запретом занимать некоторые должности на четыре года. Кроме того, он может быть лишен звания генерал-майора.

В свою очередь для бывшего начальника центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова прокурор просит назначить приговор в виде 24 лет строгого режима, лишить его звания полковника и приговорить к штрафу в 1 млн рублей с запретом занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на четыре года.

Еще для одного участника уголовного дела, бывшего следователя по особо важным делам главка СК по КЧР Андрея Филиппова, гособвинение попросило шесть лет и восемь месяцев колонии общего режима с лишением звания подполковника, а для директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева — пять лет колонии общего режима.

Ранее, 23 сентября, коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда постановила, что бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль не заслуживают снисхождения за организацию двух убийств. На вопрос о том, виновны ли Арашуков Р.Р. и Арашуков Р.Т. в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова коллегия ответила да.

Экс-сенатора Рауфа Арашукова, который стал одним из самых молодых сенаторов, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже Совфед лишил его статуса сенатора. Затем в Петербурге задержали его отца — Рауля Арашукова. Следствие считает его создателем организованной преступной группировки (ОПГ). По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Помимо этого присяжные сочли доказанной версию обвинения в том, что Рауф Арашуков по указанию своего отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности ОПГ.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову-младшему еще три эпизода: речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий» и ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Под стражу также были взяты друзья и родственники Арашуковых, которые занимали высокие посты на газовых предприятиях Северного Кавказа. В октябре 2019 года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

В декабре следствие задержало еще четырех фигурантов по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе. Задержанные — инженеры-метрологи, вносившие изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им деньги за похищенный газ.

31 марта 2021 года официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела в отношении Рауля Арашукова и его сына Рауфа завершено.