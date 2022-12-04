В ЛНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы

Российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.

Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение в районе Серебрянского Лесничества, сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной ЛНР.

Отмечается, что потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.

Ранее, 30 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделение «Ахмат» ликвидировало украинскую ДРГ в районе Кременной в ЛНР.

26 ноября командир «Ахмата» Апты Алаудинов сказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников.

До этого, 21 ноября, в Минобороны заявили, что в Херсонской области уничтожена ДРГ ВСУ, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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