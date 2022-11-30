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Бойцы «Ахмата» ликвидировали группу диверсантов ВСУ в районе Кременной

Кадыров сообщил о ликвидации спецподразделением «Ахмат» группы украинских диверсантов в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Спецподразделение «Ахмат» ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил 30 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Благодаря оперативным и слаженным действиям им («Ахмату». — Ред.) удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что российские войска отразили попытку наступления ВСУ в направлении Сватово. Он отметил, что боевики ВСУ, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

26 ноября командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сватово и Кременной почти полностью состоят из иностранных наемников.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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