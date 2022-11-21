Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты

В Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в понедельник, 21 ноября.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Покровское и Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), Каховка Херсонской области.

Всего, по сообщения Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что ВСУ обстреляли из минометов город Алешки в Херсонской области во время вывоза мирных жителей.

14 ноября жители Херсонской области рассказали об обстрелах ВСУ при эвакуации мирного населения. По словам жителей левого берега Днепра, за несколько минут до отправления автобусов начались прилеты ракет. Люди спрятались в бомбоубежище.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России вышеперечисленных территорий.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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