ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов город Алешки в Херсонской области, одна мина попала в точку сбора для вывоза жителей. Об этом 18 ноября сообщили местные власти.

По их данным, повреждено много частных домов.

«Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — цитирует сообщение пресс-службы администрации ТАСС.

16 ноября военкор «Известий» Наталия Графчикова побывала в Алешках и показала обстановку в городе после заявлений украинских СМИ о взятии города украинскими боевиками. Она показала, что на административных зданиях развеваются российские флаги.

В начале ноября администрация призывала жителей покинуть город, но некоторая часть населения остается дома.

По словам ряда местных жителей, они не собираются уезжать из собственных домов.

14 ноября жители Херсонской области рассказали об обстрелах ВСУ при эвакуации мирного населения. По словам жителей левого берега Днепра, за несколько минут до отправления автобусов начались прилеты ракет. Люди спрятались в бомбоубежище.

Глава администрации Херсона Александр Кобец 11 ноября заявил, что около 80–100 тыс. мирных жителей остаются в Херсоне, эвакуация продолжается.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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