Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Происшествия
ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей
Общество
СК РФ возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнопленных
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Мир
Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
В Одессе снова осквернили памятник Пушкину
Сюжет:

ВСУ обстреляли из минометов город Алешки во время вывоза мирных жителей

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов город Алешки в Херсонской области, одна мина попала в точку сбора для вывоза жителей. Об этом 18 ноября сообщили местные власти.

Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
Через Днепр было успешно переброшено более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц техники

По их данным, повреждено много частных домов.

«Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — цитирует сообщение пресс-службы администрации ТАСС.

16 ноября военкор «Известий» Наталия Графчикова побывала в Алешках и показала обстановку в городе после заявлений украинских СМИ о взятии города украинскими боевиками. Она показала, что на административных зданиях развеваются российские флаги.

В начале ноября администрация призывала жителей покинуть город, но некоторая часть населения остается дома.

По словам ряда местных жителей, они не собираются уезжать из собственных домов.

14 ноября жители Херсонской области рассказали об обстрелах ВСУ при эвакуации мирного населения. По словам жителей левого берега Днепра, за несколько минут до отправления автобусов начались прилеты ракет. Люди спрятались в бомбоубежище.

Глава администрации Херсона Александр Кобец 11 ноября заявил, что около 80–100 тыс. мирных жителей остаются в Херсоне, эвакуация продолжается.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022