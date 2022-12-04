Три работника коммунальной службы погибли в ЛНР при взрыве

Три работника коммунальной службы Луганской Народной Республики (ЛНР), которые занимались опиливанием деревьев в районе поселка Калиново, погибли в результате взрыва неустановленного устройства. Об этом 4 декабря сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на МЧС региона.

«При выполнении работ по опиливанию деревьев вдоль дороги произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погибло три человека (мужчины 1970, 1984, 2000 годов рождения)», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что инцидент произошел утром 3 декабря между населенными пунктами Троицкое и Калиново в Попаснянском районе.

По состоянию на 1 декабря в ЛНР с начала обострения погиб 131 мирный житель. В результате украинских обстрелов семь детей погибли и 29 получили ранения. Повреждено и разрушено более 3,3 тыс. домов в 80 населенных пунктах.

Только в конце ноября два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска (ЛНР) со стороны украинских националистов. Были полностью разрушены два жилых дома, еще пять повреждены.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

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