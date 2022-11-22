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Два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинские военные обстреляли Алчевск из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, погибли два человека и еще один ранен. Об этом во вторник сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по н.п. Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты). В результате обстрела погибли два мирных жителя и один получил ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также отмечается, что полностью разрушено два жилых дома, еще пять повреждены.

Ранее, 19 ноября, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела города Лисичанска погибли два человека. Он добавил, что из-за обстрела из американских реактивных систем залпового огня HIMARS пострадали четыре человека.

Двумя днями ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал также, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются наступать по всей линии фронта в регионе, однако несут потери, так как все атаки националистов отбиваются.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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