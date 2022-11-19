Два человека погибли в Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли два человека. Об этом 19 ноября заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В результате обстрела н.п. Лисичанск погибли два мирных жителя и четверо получили ранения», — сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, снаряд ударил по городу утром в субботу. Обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
17 ноября два человека погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Стаханова в ЛНР. Мужчина 1950 года рождения умер на месте, женщина 1951 года рождения умерла в машине скорой помощи.
В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник рассказывал, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но находится под контролем. По словам Пасечника, Украина контролирует всего 1% территории ЛНР, боевики заняли в регионе только три населенных пункта.
За день до этого, 16 ноября, Марочко рассказывал, что ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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