Под контролем Украины находится всего 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в регионе три населенных пункта. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта», — сказал он «РИА Новости».

Пасечник подчеркнул, что почти вся территория республики находится под контролем российских военных.

Ранее в этот день он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но контролируемая. По словам Пасечника, противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы.

Днем ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

15 ноября Марочко сообщил, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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