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ВСУ стягивают технику на нескольких участках фронта в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Киев стягивает технику на нескольких участках фронта
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта. Об этом 15 ноября заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

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«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной», — цитирует его «РИА Новости».

Представители ЛНР отмечают, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в эти населенные пункты.

«На данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — добавил Марочко, сославшись на данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также на характер поведения ВСУ.

Ранее, 12 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что запорожское направление становится основным для ВСУ в вопросах наступления, провокаций и прощупывания линии российской обороны. По его словам, ВСУ планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС.

Рогов подчеркнул, что линия обороны усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем ВСУ.

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