Вооруженные силы Украины стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта. Об этом 15 ноября заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной», — цитирует его «РИА Новости».

Представители ЛНР отмечают, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в эти населенные пункты.

«На данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление», — добавил Марочко, сославшись на данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также на характер поведения ВСУ.

Ранее, 12 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что запорожское направление становится основным для ВСУ в вопросах наступления, провокаций и прощупывания линии российской обороны. По его словам, ВСУ планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС.

Рогов подчеркнул, что линия обороны усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем ВСУ.

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