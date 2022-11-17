Пасечник назвал контролируемой ситуацию на линии фронта в ЛНР

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) достаточно сложная, но контролируемая. Об этом рассказал в четверг, 17 ноября, врио главы региона Леонид Пасечник.

«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, сложная, но контролируемая», — сказал Пасечник «РИА Новости».

Он добавил, что почти вся территория республики находится под контролем российских военных, а также подразделения «Ахмат». Пасечник уточнил, что неподконтрольной Вооруженным силам РФ остается лишь незначительная часть ЛНР.

Также он заявил, что противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы.

«Мы сегодня воюем уже не со стопроцентной украинской армией. Наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, втянут блок НАТО. Во всяком случае, иностранные солдаты присутствуют, наемники и инструкторы», — заявил врио главы ЛНР.

Днем ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли населенный пункт Старобельск из американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет.

Как заявил в тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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