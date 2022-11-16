Украинские войска обстреляли ракетами HIMARS Старобельск в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины в 14:55 (совпадает с мск. — Ред.) зафиксирован обстрел по н.п. Старобельск», — говорится в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрел велся из американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет.

Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области. Как заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что российские войска отбили атаку двух ротных групп ВСУ на купянском направлении. Военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено более 120 боевиков, шесть танков и пять боевых машин пехоты.

За день до этого в Минобороны заявили о больших потерях противника на купянском и краснолиманском направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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