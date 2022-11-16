Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии сообщили о возобновлении поставки нефти по «Дружбе»
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинские АЭС в ноябре и декабре
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Мир
Белорусские пограничники сбили нарушивший границу со стороны Украины беспилотник
Экономика
«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по «Дружбе» через Украину
Мир
В Болгарии создадут комиссию по вопросу дефицита дров в стране
Сюжет:

Украинские войска обстреляли ракетами HIMARS Старобельск в ЛНР

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ населенного пункта Старобельск
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска обстреляли населенный пункт Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Жесткие позиции: союзные силы отбили все украинские атаки
Удары по объектам военного управления, связи и энергетики снижают боевые возможности ВФУ, подчеркнули эксперты

«Со стороны вооруженных формирований Украины в 14:55 (совпадает с мск. — Ред.) зафиксирован обстрел по н.п. Старобельск», — говорится в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрел велся из американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет.

Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области. Как заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что российские войска отбили атаку двух ротных групп ВСУ на купянском направлении. Военные пытались пробиться к населенному пункту Куземовка в ЛНР, в результате было уничтожено более 120 боевиков, шесть танков и пять боевых машин пехоты.

За день до этого в Минобороны заявили о больших потерях противника на купянском и краснолиманском направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022