Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по всей линии фронта в ЛНР, однако несут потери, все атаки националистов отбиваются. Об этом 17 ноября сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет потери», — отметил он.

По словам Пасечника, за последнюю неделю — десять дней давление на бойцов российской армии выросло.

«Но наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей. Противник успехов ни на одном из направлений не имеет», — добавил он.

Ранее в четверг он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но контролируемая. Почти вся территория республики находится под контролем российских военных, а также подразделения «Ахмат».

По его словам, Украина контролирует всего 1% территории ЛНР, ВСУ заняли в регионе только три населенных пункта.

16 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Днем ранее сообщил, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

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