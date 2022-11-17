Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Глава МИД Греции не вышел из самолета по прибытии в Триполи и улетел
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

В ЛНР сообщили о ежедневных попытках наступления ВСУ

Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ несут ежедневные потери, пытаясь наступать по линии соприкосновения
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по всей линии фронта в ЛНР, однако несут потери, все атаки националистов отбиваются. Об этом 17 ноября сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

Жесткие позиции: союзные силы отбили все украинские атаки
Удары по объектам военного управления, связи и энергетики снижают боевые возможности ВФУ, подчеркнули эксперты

«Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет потери», — отметил он.

По словам Пасечника, за последнюю неделю — десять дней давление на бойцов российской армии выросло.

«Но наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей. Противник успехов ни на одном из направлений не имеет», — добавил он.

Ранее в четверг он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но контролируемая. Почти вся территория республики находится под контролем российских военных, а также подразделения «Ахмат».

По его словам, Украина контролирует всего 1% территории ЛНР, ВСУ заняли в регионе только три населенных пункта.

16 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Днем ранее сообщил, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022