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Более 130 мирных жителей ЛНР погибли с конца февраля из-за обстрелов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала спецоперации погиб 131 мирный жителей. Об этом 1 декабря сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) за вышеуказанный период стали 517 мирных жителей, из которых 131 человек погиб и 386 получили ранения», — говорится в заявлении.

В результате украинских обстрелов семь детей погибли и 29 получили ранения. Повреждено и разрушено более 3,3 тыс. домов в 80 населенных пунктах.

Ранее в этот же день украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Сватово в ЛНР.

На прошлой неделе два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска (ЛНР) со стороны ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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