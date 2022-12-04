В Доминикане планируют наладить поставки в Россию кофе, рома, авокадо и сигар

Доминикана планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны. Об этом 4 декабря рассказал посол республики в Москве Ханс Данненберг.

По его словам, кофе в Россию можно завозить через Узбекистан и Таджикистан, ром — через Армению.

«Мы много экспортируем кофе в Россию. Когда туристы стали ездить в Доминикану, им очень понравился наш кофе, и в аэропорту даже стали размещать рекламу на русском языке со ссылкой, где этот кофе можно купить в Москве», — цитирует его «РИА Новости».

По словам посла, сейчас кофе подорожал примерно в два раза, а объем поставок сократился из-за проблем в логистике.

«Но сейчас мы стараемся наладить поставки кофе через Ереван или Алма-Ату», — подчеркнул он.

Как отметил Данненберг, представители страны поедут в Ташкент для налаживания поставок кофе через Узбекистан. Также экспорт сигар, табака, рома и авокада можно организовать через Ереван, заключил он.

Ранее, 19 ноября, итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что санкции не позволили изолировать Россию в международной торговле. Отмечалось, что Россия нарастила товарооборот с Индией и Китаем, а также с некоторыми европейскими странами.

Днем ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия является островком стабильности на фоне наблюдающейся в мире неопределенности. По его словам, мировая рецессия минимально повлияет на внешнюю торговлю России.

В начале ноября The New York Times привела данные об объемах прироста международной торговли РФ со странами мира. Как выяснила газета, с конца февраля экспорт российских товаров на мировой рынок прирос в том числе со странами, которые вводили санкции против России. Экспорт в Германию вырос на 38%, в Японию — на 40%, в Нидерланды — на 74%, в Испанию — на 112%, в Бельгию — на 130%.

1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам года показатели торговли России с Китаем могут стать рекордными.