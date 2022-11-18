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Белоусов назвал Россию островком стабильности даже в условиях санкций

Первый вице-премьер Белоусов: Россия является островком стабильности в мировой неопределенности
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Фото: REUTERS/Sakchai Lalit
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Россия является островком стабильности на фоне наблюдающейся в мире неопределенности. Такое мнение высказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 18 ноября на форуме АТЭС в Таиланде.

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«Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности — здесь события и их развитие прогнозировать легче, чем в мире», — отметил вице-премьер.

По словам Белоусова, мировая рецессия минимально повлияет на внешнюю торговлю России.

«Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, там ограничения носят сейчас в основном логистический характер. Ограничения, связанные с расчетами, — там, я думаю, влияние будет минимальным», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что с гораздо большими трудностями столкнутся экономики стран Европы, где неопределенность ситуации на торговых рынках создает неудобство для производителей, которые не могут выстраивать долгосрочные планы.

По словам Белоусова, к этому добавляется высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, а также проблема долгов.

«Вот это сочетание факторов создает очень большую угрозу для стабильности экономики прежде всего в странах Южной Европы, да, в общем-то, уже и в Германии. У нас в этом отношении всё гораздо более устойчиво», — добавил вице-премьер.

Ранее, 15 ноября, глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина оценила состояние российской экономики. Он отметила, что отказ от работы с Россией международных финансовых институтов неприятен, но российский рынок не разрушит.

27 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что антироссийские санкции показали, что Россия гораздо сильнее, чем думали в самой стране.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные рестрикции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Мишустин отметил, что Россия выйдет из ситуации с санкциями еще более сильной и подготовленной.

До этого, 31 августа, в Минэкономразвития подготовили обзор текущей ситуации в российской экономике. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, уровень безработицы находится на исторических минимумах третий месяц подряд, сделали вывод в министерстве.

Западные страны ужесточили санкции против России после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако это обернулось кризисом в экономиках самих европейских стран, которые столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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