В Италии заявили о неудачной попытке изолировать Россию в торговле

Санкции не позволили изолировать Россию в международной торговле. Об этом 19 ноября говорится в материале газеты Corriere della Sera.

Автор Федерико Рампини обратил внимание на то, что Россия нарастила товарооборот с Индией и Китаем, а также с некоторыми европейскими странами.

«Показатели российского экспорта-импорта выросли на 80% с Бельгией, на 57% с Испанией, на 32% с Нидерландами и 13% с Японией. Россия — один из ведущих мировых поставщиков природных ресурсов и сырья: зерна, асбеста, железа, никеля, платины, аммиака, а также удобрений, асфальта и масла семян. И многие из этих товаров не подпадают под санкции», — написал он.

Также журналист указал на данные Международного валютного фонда (МВФ), который повысил прогноз по спаду российского ВВП до 3,4%.

«Это достаточно скромный спад для страны, которую мы представляем как «задушенную» европейскими санкциями. Такое изменение прогноза указывает, что российская экономика страдает меньше, чем ожидалось», — заявил Рампини.

По его словам, пример Ирана показывает, что санкции не достигают абсолютного результата.

Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия является островком стабильности на фоне наблюдающейся в мире неопределенности. По его словам, мировая рецессия минимально повлияет на внешнюю торговлю России.

Ранее, 15 ноября, глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина оценила состояние российской экономики. Он отметила, что отказ от работы с Россией международных финансовых институтов неприятен, но российский рынок не разрушит.

27 октября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что антироссийские санкции показали, что Россия гораздо сильнее, чем думали в самой стране.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что беспрецедентные рестрикции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Мишустин отметил, что Россия выйдет из ситуации с санкциями еще более сильной и подготовленной.

До этого, 31 августа, в Минэкономразвития подготовили обзор текущей ситуации в российской экономике. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, уровень безработицы находится на исторических минимумах третий месяц подряд, сделали вывод в министерстве.

Западные страны ужесточили санкции против России после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако это обернулось кризисом в экономиках самих европейских стран, которые столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России.

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