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В Запорожье сообщили об ударах по объектам инфраструктуры

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В ночь на 2 декабря был нанесен удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города Запорожья, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Он отметил, что целью удара было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. По его словам, пострадавших в результате удара нет.

1 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Утром того дня тревога прозвучала в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

30 ноября сообщалось, что взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области. В ночь на 29 ноября стало известно о взрывах в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области, а днем — в Николаеве.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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