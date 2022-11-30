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Стало известно о взрывах в украинском Никополе

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Фото: Министерство обороны РФ
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Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале во вторник, 29 ноября.

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В регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, о взрывах также сообщается в Харьковской области.

Ранее этим же днем в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что это уже третья воздушная тревога за сутки.

В ночь на 29 ноября сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Синельниковском районе Днепропетровской области, а днем — в Николаеве.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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