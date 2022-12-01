Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины

Воздушная тревога звучит утром в четверг, 1 декабря, в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Кроме того, тревога распространилась и подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

Никакие подробности украинские СМИ не приводят.

Вместе с этим издание «Страна.ua» ранее в этот день сообщило об отключении света по всему Херсону якобы из-за обстрелов, которые произошли минувшей ночью.

Кроме того, в Одесской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергетической компании ДТЭК «Одесские электросети».

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Накануне в «Укрэнерго» сообщили, что дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%. Сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и в Одесской области, а также о возможных аварийных и веерных отключениях в Кривом Роге Днепропетровской области.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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