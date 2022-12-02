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Вирусная инспекция: Роспотребнадзор готовит авиакомпании к лихорадке Эбола

Чего ожидать пассажирам рейсов из Стамбула и Дубая в Россию
Фото: REUTERS/Abubaker Lubowa
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Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде. «Известия» ознакомились с одним их таких писем. Служба разослала перевозчикам подробные инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на инфекцию. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Угандой, попадание Эболы в РФ возможно на стыковочных рейсах через Дубай и Стамбул, предупредили в Роспотребнадзоре. Там назвали эмидемиологическую ситуацию со вспышкой лихорадки напряженной. Известно уже о 163 случаях заражения с 77 летальными исходами. Инфекционисты говорят, что проявлять беспокойство пока рано.

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Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах из-за вспышки вирусной геморрагической лихорадки Эбола в Уганде. В конце ноября служба направила перевозчикам подробные инструкции на случай обнаружения пассажиров с подозрением на это заболевание. Также авиакомпании получили перечень дополнительных мер, которые нужно было выполнить к 1 декабря, чтобы минимизировать риски завоза и распространения инфекции.

Документ, направленный Роспотребнадзором в одну крупную российскую авиакомпанию, есть у «Известий». На его основе департамент производства полетов перевозчика выпустил срочное сообщение для пилотов и бортпроводников с указанием ознакомиться с инструкциями на случай, если на борту будет человек с подозрением на лихорадку Эбола. Это острое тяжелое заболевание, которое в отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом, сказано на сайте Роспотребнадзора.

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Вспышка лихорадки Эбола в Уганде
Фото: TASS/EPA/ISAAC KASAMANI

В службе подтвердили «Известиям», что усилили действующие противоэпидемические меры, поскольку лихорадка Эбола, вероятно, вышла за территорию, где обычно распространялась. В Великобритании обнаружили предполагаемый случай этой инфекции — у пациента по приезду из Африки развились ранние клинические симптомы, не исключающие заражение этим вирусом.

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Дополнительные меры направлены на то, чтобы не допустить завоза Эболы в Россию и вовремя обнаруживать инфицированных, пояснили в Роспотребнадзоре.

Восьмая вспышка

Минздрав Уганды зафиксировал вспышку лихорадки Эбола в сентябре. По данным ВОЗ, она спровоцирована редким суданским штаммом. Это восьмая вспышка Эболы этой разновидности вируса в истории с 1976 года, три из них произошли в Судане, еще четыре — в Уганде. Последний раз там бушевала вспышка вируса Эбола-Судан в 2012 году.

С 15 октября в двух округах Уганды президент республики ввел трехнедельных карантин, а затем продлил его. В конце ноября правительство республики из-за вспышки отправило всех школьников на рождественские каникулы на две недели раньше срока, сообщали СМИ. Сейчас известно о 163 случаях заражения с 77 летальными исходами в девяти округах Уганды, включая столицу — Кампалу, следует из письма Роспотребнадзора. В нем эмидемиологическая ситуация со вспышкой лихорадки названа напряженной.

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Вспышка лихорадки Эбола в Уганде
Фото: TASS/EPA
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Между Россией и Угандой нет прямого авиасообщения. Но вирус может попасть в страну на стыковочных рейсах через Дубай и Стамбул, предупредили в Роспотребнадзоре. Из российских авиакомпаний в ОАЭ и Турцию выполняют рейсы «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7, Utair, «Азимут», Red Wings, «Икар».

Сотрудникам санитарно-карантинных пунктов были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду, — сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что попросили медиков более внимательно относиться к пациентам с симптомами, не исключающими лихорадку Эбола, особенно если те были в неблагополучных по инфекции странах.

Небесный контроль

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Роспотребнадзор предписал перевозчикам провести для экипажей инструктаж по алгоритму их действий при обнаружении на борту больного с подозрением на Эболу. Кроме того, пилоты и бортпроводники должны следить, чтобы на борту было достаточно масок, перчаток и других средств защиты, средств дезинфекции, а также быть готовы вовремя проинформировать службы аэропорта и специалистов санитарно-карантинных пунктов.

Согласно инструкциям для стюардов, человека с подозрением на Эболу нужно немедленно изолировать от других пассажиров, пересадив их на 6 м, или три ряда кресел от остальных. Также необходимо ограничить передвижение по салону находящихся на борту людей. Ухаживать за больным и оказывать ему первую помощь должен отдельный бортпроводник, которого освободят от обслуживания остальных. Ему предписано быть в маске, перчатках, медицинском хирургическом халате, одноразовой шапочке для волос и фартуке. Для больного по возможности должен быть выделен специальный туалет, которым пользоваться другим пассажирам будет запрещено.

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Медицинский работник измеряет температуру у пассажира в аэропорту
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Также в инструкции сказано, что нужно дезинфицировать все места, где мог побывать предполагаемый инфицированный до изоляции. Остальных же пассажиров попросят надеть медицинские маски.

В «Аэрофлоте» не ответили на вопросы «Известий» по существу. В других авиакомпаниях не отреагировали на запрос.

Инфекционная картина

В России Эболу относят к карантинным инфекциям, то есть особо опасным, рассказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Заболевание характеризуется подъемом температуры, всеми симптомами интоксикации, которые каждый из нас знает. И самое неприятное то, что очень часто возникает геморрагический синдром. Вследствие высокой интоксикации и кровотечения человек умирает, — пояснил эксперт.

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Сотрудники Роспотребнадзора проверяют тепловизором температуру у пассажиров на борту самолета в аэропорту
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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По его словам, Эбола распространяется в основном в Западной и Центральной Африке. Там есть животные, начиная от грызунов и заканчивая приматами, которые переносят этот вирус. Человек первоначально заражается от них, а дальше возможно инфицирование от одного человека к другому. Летальность при различных вспышках лихорадки Эбола может быть очень высокой: во время вспышки в 2014–2015 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне показатель доходил до 40%, отметил Сергей Вознесенский.

Риск завоза этой инфекции в Россию полностью исключить невозможно, поскольку у инфекции есть инкубационный период, уверен эксперт.

— Человек может заразиться, и за время полета у него не появится никакой клинической картины, а развиться заболевание может уже на территории РФ, — пояснил он.

Но, учитывая высокую смертность от инфекции, она вряд ли широко распространится, отметил Сергей Вознесенский. По его словам, какую-то сильную настороженность или беспокойство по поводу вспышки лихорадки Эбола в Уганде проявлять рано. Все лечебные учреждения, которые занимаются инфекционными болезнями, знают о ней, и меры профилактики уже выработаны, в том числе вакцина. Сейчас речь идет о том, чтобы напомнить о рисках в связи с новой вспышкой в Уганде, объяснил эксперт.

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