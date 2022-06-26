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Оттуда не ждали: велик ли риск завоза чумы в Россию

Почему Роспотребнадзор усилил профилактику этой болезни именно сейчас
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России усиливают профилактические меры, чтобы избежать завоза чумы из других стран и точечных заражений внутри страны, рассказали «Известиям» эксперты Роспотребнадзора. Случаев заболевания среди россиян не выявляли с 2016 года, но профилактика особенно актуальна из-за активных турпоездок в горные регионы страны, где при обследовании животных периодически выявляют «чумную палочку». Сейчас летальность от этого заболевания ниже, чем в годы больших эпидемий, и составляет 7–12%, рассказали эксперты. Однако протекает болезнь по-прежнему тяжело. А без своевременного лечения человек может умереть от нее в первые же сутки.

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Природные очаги

Возбудитель чумы — бактерия «чумная палочка» (Yersinia pestis) — выявляется при обследовании животных в горных и высокогорных районах Центрального Кавказа, Горного Алтая, Южной Тувы. Природные очаги инфекции также существуют в Астраханской области, Крыму, Дагестане и Калмыкии. Об этом «Известиям» рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В 2016 году этот диагноз был поставлен одному пациенту на Алтае, в предыдущие годы — 2015-м и 2014-м, — также было по одному заразившемуся. В связи с этим население Кош-Агачского района Республики Алтай, а также жители некоторых районов Тувы ежегодно проходят вакцинацию против чумы, — отметила специалист.

Оттуда не ждали
лаборатория
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Учреждения Роспотребнадзора постоянно проводят обследования территорий и своевременно принимают меры при выявлении возбудителя чумы среди животных, в первую очередь грызунов, подчеркнула эксперт. Тем не менее врачи должны быть полностью готовы к возможной встрече с заболевшим чумой, к корректной постановке диагноза, лечению и организации профилактических мероприятий.

Дополнительные профилактические меры особенно актуальны в связи с ростом числа туристических поездок в Горный Алтай, Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию, — объяснила Татьяна Руженцова.

15 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства совместно с местными властями оценить, насколько больницы готовы к возможному выявлению инфицированных, определить категории граждан, которым необходима обязательная вакцинация против чумы. До этого в ведомстве сообщали, что противочумной вакцины в России достаточно.

Оттуда не ждали
бокс
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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Мировая картина

Сотрудники учреждений, куда могут попасть больные чумой, должны хорошо знать правила безопасной работы с такими пациентами, чтобы не допустить распространения заболевания, согласилась врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела МНИИЭМ Дарья Хавкина.

— К примеру, необходимо проверить наличие специальных изолированных палат — боксов. Оценить, имеется ли достаточно вакцин и препаратов для лечения. Контролировать наличие средств индивидуальной защиты персонала, препаратов для дезинфекции, тест-систем для выявления возбудителя, — перечислила она.

В мире ежегодно выявляется до нескольких тысяч больных чумой. В 2021 году чаще всего это происходило в ДР Конго: 121 человек заболел, 13 умерли. На Мадагаскаре зафиксировали 118 случаев, из них 15 летальных. Из соседних с Россией стран по одному случаю выявляли в Монголии и Китае.

Природные очаги чумы существуют в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Монголии, Китае, а также на Мадагаскаре, куда периодически ездят российские туристы, — рассказала Татьяна Руженцова. — В некоторых странах грызунов, которые могут быть заражены, употребляют в пищу. Так, в Монголии в 2019 году вспышка чумы, во время которой умерли двое жителей, а десятки туристов не могли вернуться домой из-за карантина, была связана с употреблением мяса инфицированных сурков.

Оттуда не ждали
верблюды
Фото: Global Look Press/Helen Von Sternberg

Из домашних животных источником инфекции могут быть верблюды, из диких — крысы и другие мышевидные грызуны, а также зайцы и лисы, добавила эксперт. Заразиться можно при контакте во время охоты или при разделке туши. Опасен укус инфицированной блохи, реже — кровососущего клопа, что, как правило, происходит в условиях антисанитарии, добавила Дарья Хавкина.

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Без паники

Профилактические мероприятия и действующая программа создания санитарного щита позволяют свести к минимуму риски распространения чумы. В России существуют специализированные институты, которые занимаются изучением этой болезни и исследованием различных штаммов возбудителя. Образцы, взятые в регионах страны, подробно изучаются. Это делается для контроля и своевременного обновления лабораторных методов диагностики, а также для проверки эффективности имеющихся препаратов, подчеркнула Дарья Хавкина.

— Важно вовремя распознать болезнь. Без терапии чума протекает так же, как и много лет назад. Но сейчас основой борьбы с ней стали противочумная вакцина и антибиотики, которые многократно сократили заболеваемость и смертность. Сейчас погибает примерно 712% больных чумой. Как правило, это жители поселений с низким уровнем обеспеченности, которые не обращались за медицинской помощью, не получили антибактериальную терапию или лечение начиналось слишком поздно, — заметила эксперт.

Оттуда не ждали
профилактика
Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Без лечения при легочной форме больной может погибнуть буквально в течение суток, при кашле заразив тех, кто находился рядом.

Но паниковать не стоит: бытовая гигиена для профилактики таких случаев имеет определяющее значение. К тому же чуму можно считать одной из наиболее изученных болезней, отметила Татьяна Руженцова. При своевременно поставленном диагнозе схемы лечения высокоэффективны и болезнь полностью излечима, заключила специалист.

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