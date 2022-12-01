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Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Сборная Аргентины обыграла команду Польши в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре. Встреча завершилась счетом 2:0.

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Игра проходила на «Стэдиум 974» в Дохе, счет был открыт на 46-й минуте хавбеком аргентинцев Алексисом Макаллистером, на 67-й минуте отличился форвард Хулиан Альварес, передает «Спорт-Экспресс».

На 38-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Польши, которое не смог забить Лионель Месси с 11 метров.

Сборная Аргентины набрала шесть очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша с четырьмя баллами тоже вышла в 1/8 финала.

Ранее этим же днем Франция впервые в своей истории проиграла Тунису, игра закончилась со счетом 1:0. Несмотря на поражение, Франция смогла сохранить лидерство в группе D, а Тунис так и не смог выйти в плей-офф.

Днем ранее сборная США по футболу победила команду Ирана в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» и закончился со счетом 1:0 в пользу американской команды.

Тогда же сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира по футболу страной-хозяйкой, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира. Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору, Сенегалу и Нидерландам.

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