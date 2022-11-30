Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

На чемпионате мира по футболу в Катаре Франция впервые в своей истории проиграла Тунису, игра закончилась со счетом 1:0.

Матч прошел 30 ноября на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, на стадион вышел второй состав команды.

Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником тунисцев Вахби Хазри, сообщает «Спорт-Экспресс». Француз Антуан Гризманн забил гол на 90+8-й минуте, но мяч отменили после видеопросмотра эпизода.

Несмотря на поражение, Франция смогла сохранить лидерство в группе D, а Тунис так и не смог выйти в плей-офф.

Кроме того, в среду сборная Австралии впервые с 2006 года вышла в плей-офф мирового первенства. Со счетом 1:0 австралийцы обыграли команду Дании в матче третьего тура группового этапа. Встреча прошла в среду на стадионе «Эль-Джануб».

Мяч в ворота датчан на 60-й минуте забил Мэттью Леки.

Днем ранее сборная США по футболу победила команду Ирана в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» и закончился со счетом 1:0 в пользу американской команды.

В этот же день сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира по футболу страной-хозяйкой, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира. Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору, Сенегалу и Нидерландам.