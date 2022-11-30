Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о решимости Байдена военным путем помешать Ирану получить ядерное оружие
Спорт
Совет World Athletics не восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Мир
В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мир
Вашингтон объяснил нежелание поставлять Киеву оружие большей дальности
Мир
Еврокомиссия рекомендовала заморозить субсидии ЕС для Венгрии
Мир
Министр инфраструктуры Украины Кубраков подал в отставку
Общество
Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису
Сюжет:

Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Rodolfo Buhrer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На чемпионате мира по футболу в Катаре Франция впервые в своей истории проиграла Тунису, игра закончилась со счетом 1:0.

Невозможное возможно: эмбрионы-рекордсмены и триумф саудитов
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Матч прошел 30 ноября на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, на стадион вышел второй состав команды.

Счет был открыт на 58-й минуте полузащитником тунисцев Вахби Хазри, сообщает «Спорт-Экспресс». Француз Антуан Гризманн забил гол на 90+8-й минуте, но мяч отменили после видеопросмотра эпизода.

Несмотря на поражение, Франция смогла сохранить лидерство в группе D, а Тунис так и не смог выйти в плей-офф.

Кроме того, в среду сборная Австралии впервые с 2006 года вышла в плей-офф мирового первенства. Со счетом 1:0 австралийцы обыграли команду Дании в матче третьего тура группового этапа. Встреча прошла в среду на стадионе «Эль-Джануб».

Мяч в ворота датчан на 60-й минуте забил Мэттью Леки.

Днем ранее сборная США по футболу победила команду Ирана в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» и закончился со счетом 1:0 в пользу американской команды.

В этот же день сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира по футболу страной-хозяйкой, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира. Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору, Сенегалу и Нидерландам.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022