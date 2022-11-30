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Сборная США победила команду Ирана и вышла в плей-офф ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Gang
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Сборная США по футболу во вторник, 29 ноября, победила команду Ирана в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» и закончился со счетом 1:0 в пользу США.

Полузащитник Кристиан Пулишич открыл счет на 38-й минуте. В падении он отправил мяч в ворота соперника, но получил травму и покинул поле, однако вскоре вернулся в игру.

После третьего тура сборная Англии, которая набрала семь очков, лидирует в группе В. Команда США набрала пять очков и занимает вторую строчку в таблице. Сборные Ирана (три очка) и Уэльса (одно очко) завершают выступления на турнире.

Первый матч стадии плей-офф пройдет 3 декабря. В нем США сыграют против Нидерландов.

Накануне, 28 ноября, Федерация футбола Ирана подала жалобу в Международную федерацию футбола на Федерацию футбола США. Поводом для жалобы стало то, что накануне американская федерация в своих социальных сетях опубликовала флаг Ирана без эмблемы республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово Аллах.

Позднее главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился за проявление неуважения к государственному флагу страны и отметил, что он далек от политики.

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