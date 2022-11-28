Иран направил в ФИФА жалобу на США из-за флага без эмблемы

Федерация футбола Исламской Республики Иран подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на Федерацию футбола США. Об этом 28 ноября сообщило агентство Fars.

Поводом для жалобы стало то, что накануне американская федерация в своих социальных сетях опубликовала флаг Ирана без эмблемы республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «аллах». Таким образом, в США хотели поддержать «иранских женщин, борющихся за права человека».

Позже американская футбольная федерация заменила пост на версию с актуальным флагом Ирана.

Пост с флагом Ирана без эмблемы был посвящен предстоящему матчу двух стран на чемпионате мира по футболу в Катаре, который состоится 29 ноября. Это будет игра третьего тура группового этапа, по итогам которой определятся участники плей-офф.

Ранее, 24 ноября, футбольная сборная Ирана исполнила гимн страны перед матчем с командой из Уэльса, за что была освистана некоторыми болельщиками. Примечательно, что перед предыдущей игрой, с Англией 21 ноября, иранская команда не исполняла гимн в знак поддержки протестующих в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

По данным Iran International, в клинике у нее диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.