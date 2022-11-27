Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Происшествия
Пострадавший при наезде авто в Москве ребенок умер
Мир
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Сабиров задержан в Дубае
Мир
Лукашенко обвинил США в препятствовании переговорам Украины с РФ
Происшествия
Автомобиль сбил мать с двумя маленькими детьми в Москве
Происшествия
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Происшествия
В Охотском море загорелось судно с сотней людей на борту
Мир
Токаев прибыл с визитом в Москву для переговоров с Путиным
Спорт
РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме
Общество
Помощник Жукова не подтвердила информацию о переходе вице-спикера в Счетную палату
Спорт
Хорваты разгромили канадцев на ЧМ в Катаре
Мир
Жители Вены вышли на марш против антироссийских санкций
Сюжет:

В США изменили флаг Ирана перед матчем сборных на ЧМ-22 в Катаре

Футбольная федерация США изменила флаг Ирана в поддержку протестов
0
Фото: TASS/Ronald Zak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация футбола США опубликовала в своем аккаунте в Twitter фотографию флага Ирана без герба Исламской Республики: красных меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «Аллах». Это было сделано в знак поддержки протестов в Иране, о чем 27 ноября сообщило агентство Reuters.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

Отмечается, что измененная версия флага была опубликована в записи с анонсом матча сборных США и Ирана группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, который должен пройти 29 ноября. Таким образом, в США хотели поддержать «иранских женщин, борющихся за права человека».

В ответ представители Федерации футбола Ирана обвинили США в нарушении правил FIFA.

Позже американская футбольная федерация заменила пост на версию с актуальным флагом Ирана.

Ранее, 24 ноября, футбольная сборная Ирана исполнила гимн страны перед матчем с командой из Уэльса, за что была освистана некоторыми болельщиками. Примечательно, что перед предыдущей игрой, с Англией 21 ноября, иранская команда не исполняла гимн в знак поддержки протестующих в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

По данным Iran International, в клинике у нее диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.

Иранцы начали массово протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены. Сообщалось, что власти страны уже вынесли несколько смертных приговоров задержанным протестующим.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022