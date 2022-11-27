В США изменили флаг Ирана перед матчем сборных на ЧМ-22 в Катаре

Федерация футбола США опубликовала в своем аккаунте в Twitter фотографию флага Ирана без герба Исламской Республики: красных меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «Аллах». Это было сделано в знак поддержки протестов в Иране, о чем 27 ноября сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что измененная версия флага была опубликована в записи с анонсом матча сборных США и Ирана группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, который должен пройти 29 ноября. Таким образом, в США хотели поддержать «иранских женщин, борющихся за права человека».

В ответ представители Федерации футбола Ирана обвинили США в нарушении правил FIFA.

Позже американская футбольная федерация заменила пост на версию с актуальным флагом Ирана.

Ранее, 24 ноября, футбольная сборная Ирана исполнила гимн страны перед матчем с командой из Уэльса, за что была освистана некоторыми болельщиками. Примечательно, что перед предыдущей игрой, с Англией 21 ноября, иранская команда не исполняла гимн в знак поддержки протестующих в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

По данным Iran International, в клинике у нее диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.

Иранцы начали массово протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены. Сообщалось, что власти страны уже вынесли несколько смертных приговоров задержанным протестующим.