В Иране вынесли еще один смертный приговор за участие в беспорядках

Революционный суд Тегерана вынес еще один смертный приговор за участие в массовых беспорядках, которые проходят в Иране с середины сентября. Об этом 20 ноября сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, во время протестов осужденный попытался перекрыть некоторые улицы, мешал проезду автомобилей и нападал на горожан с холодным оружием. А когда его попытались задержать сторонники иранского ополчения «Басидж», он ранил одного из них.

Сообщается, что за последние дни к смертной казни были приговорены пятеро участников беспорядков. При этом их приговоры являются предварительными и могут быть обжалованы в Верховном суде Ирана.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Девушка скончалась вскоре после задержания. По информации Iran International, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.