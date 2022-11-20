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В Иране вынесли еще один смертный приговор за участие в беспорядках

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Social Media
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Революционный суд Тегерана вынес еще один смертный приговор за участие в массовых беспорядках, которые проходят в Иране с середины сентября. Об этом 20 ноября сообщило агентство Tasnim.

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По данным издания, во время протестов осужденный попытался перекрыть некоторые улицы, мешал проезду автомобилей и нападал на горожан с холодным оружием. А когда его попытались задержать сторонники иранского ополчения «Басидж», он ранил одного из них.

Сообщается, что за последние дни к смертной казни были приговорены пятеро участников беспорядков. При этом их приговоры являются предварительными и могут быть обжалованы в Верховном суде Ирана.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Девушка скончалась вскоре после задержания. По информации Iran International, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

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