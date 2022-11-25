Болельщики освистали гимн Ирана перед матчем ЧМ-22 в Катаре

Сборная Ирана на чемпионате мира по футболу в Катаре перед матчем с командой Уэльса 24 ноября не стала отказываться от исполнения гимна.

В тот момент с трибун слышался свист, некоторые иранские болельщики плакали.

При этом 21 ноября перед матчем с Англией иранцы не стали исполнять гимн. Такое решение они приняли в знак солидарности с жертвами протестов в стране. Часть болельщиков аплодировала спортсменам за это.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

Как сообщал, Iran International, в клинике у нее диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

24 ноября СПЧ ООН принял резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране, пишет «Газета.Ru».