Главный тренер сборной США по футболу извинился за оскорбление флага Ирана

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился за действия Федерации футбола США и проявление неуважения к государственному флагу Ирана накануне матча двух команд. Об этом 28 ноября сообщает портал ESPN.

«Иногда такие вещи выходят из-под нашего контроля. Мы не сосредоточены на этих внешних вещах, и всё, что мы можем сделать, это извиниться от имени игроков и тренерского штаба, но мы не были частью этого. Мы понятия не имели, что публикует Федерация футбола США... Мы сосредоточены на этом матче, но я не хочу звучать отчужденно. Нам не всё равно, говоря об этом. Конечно, наши мысли с иранским народом, Ираном и всеми людьми. Но сейчас мы думаем только об этом матче», — рассказал он.

Берхалтер также признался, что не разбирается в тонкостях политики и вместе с командой полностью сосредоточен на матче против сильной команды за право продолжить участие в чемпионате.

Ранее, 28 ноября, федерация футбола Исламской Республики Иран подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на Федерацию футбола США. Поводом для жалобы стало то, что накануне американская федерация в своих социальных сетях опубликовала флаг Ирана без эмблемы республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «аллах».

До этого, 24 ноября, футбольная сборная Ирана исполнила гимн страны перед матчем с командой из Уэльса, за что была освистана некоторыми болельщиками. Примечательно, что перед предыдущей игрой, с Англией 21 ноября, иранская команда не исполняла гимн в знак поддержки протестующих в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

Сборная США, набрав 2 очка, занимает третье место в таблице группы В на чемпионате мира в Катаре. Для выхода в плей-офф американцам нужно обыграть идущую в квартете второй с 3 очками сборную Ирана. Встреча пройдет во вторник.