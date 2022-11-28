Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ
Мир
Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Замглавы МИД РФ Руденко примет участие в церемонии прощания с Макеем
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Мир
Посол России в Канаде сообщил о вызове в МИД
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Мир
Судьи в Молдавии отклонили требование вернуть Додона под домашний арест
Мир
Захарова назвала запредельным извращением слова папы римского о чеченцах и бурятах
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Сюжет:

Главный тренер сборной США по футболу извинился за оскорбление флага Ирана

0
Фото: Global Look Press/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной США по футболу Грегг Берхалтер извинился за действия Федерации футбола США и проявление неуважения к государственному флагу Ирана накануне матча двух команд. Об этом 28 ноября сообщает портал ESPN.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

«Иногда такие вещи выходят из-под нашего контроля. Мы не сосредоточены на этих внешних вещах, и всё, что мы можем сделать, это извиниться от имени игроков и тренерского штаба, но мы не были частью этого. Мы понятия не имели, что публикует Федерация футбола США... Мы сосредоточены на этом матче, но я не хочу звучать отчужденно. Нам не всё равно, говоря об этом. Конечно, наши мысли с иранским народом, Ираном и всеми людьми. Но сейчас мы думаем только об этом матче», — рассказал он.

Берхалтер также признался, что не разбирается в тонкостях политики и вместе с командой полностью сосредоточен на матче против сильной команды за право продолжить участие в чемпионате.

Ранее, 28 ноября, федерация футбола Исламской Республики Иран подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на Федерацию футбола США. Поводом для жалобы стало то, что накануне американская федерация в своих социальных сетях опубликовала флаг Ирана без эмблемы республики — красного меча и четырех полумесяцев, символизирующих слово «аллах».

До этого, 24 ноября, футбольная сборная Ирана исполнила гимн страны перед матчем с командой из Уэльса, за что была освистана некоторыми болельщиками. Примечательно, что перед предыдущей игрой, с Англией 21 ноября, иранская команда не исполняла гимн в знак поддержки протестующих в Иране.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», девушка скончалась вскоре после задержания.

Сборная США, набрав 2 очка, занимает третье место в таблице группы В на чемпионате мира в Катаре. Для выхода в плей-офф американцам нужно обыграть идущую в квартете второй с 3 очками сборную Ирана. Встреча пройдет во вторник.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022