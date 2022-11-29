Катар стал первой не набравшей ни одного очка страной —хозяйкой ЧМ
Сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира по футболу страной-хозяйкой, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира.
Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору, Сенегалу и Нидерландам.
В групповой стадии турнира сборная Катара забила всего один мяч.
25 ноября Сенегал обыграл Катар и лишил его шанса на выход в плей-офф ЧМ. Матч завершился со счетом 3:1, для сборной Катара забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира. При этом Катар набрал ноль баллов и лишился шанса на выход из группы.
Сборная Эквадора по футболу 20 ноября обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия. Причем первый гол он забил с пенальти.
Нидерландам Катар уступил со счетом 0:2.