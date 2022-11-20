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Эквадор обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022

Эквадор обыграл Катар в первом матче ЧМ-2022

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сборная Эквадора по футболу обыграла команду Катара со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу – 2022 (ЧМ-2022).

Уточняется, что оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия.

Причем первый гол он забил с пенальти. Это произошло впервые в истории ЧМ по футболу, поскольку до этого никто не забивал первый гол на турнире с 11-метровой отметки.

Завтра, 21 ноября, должны встретиться другие команды этой группы — Сенегал и Нидерланды.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась ранее в этот же день на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур.

Чемпионат пройдет с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах Катара.

18 ноября стало известно, что организаторы чемпионата в Катаре решили запретить продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. В стыковых матчах сборная РФ должна была играть с Польшей. В случае победы российская команда могла бы сыграть на своем поле с победителем пары Швеция – Чехия.

Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022, пишет «Спорт-Экспресс».

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