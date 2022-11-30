Месси не забил гол в ворота Польши в матче ЧМ-2022

В матче Аргентины и Польши в рамках чемпионата мира 2022 года по футболу главный судья Данни Маккели после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Польши, которое не смог забить Лионель Месси с 11 метров. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Польский голкипер Войцех Щенсны в конце первого тайма матча отбил пенальти, благодаря чему стал третьим вратарем в истории, отразившим два пенальти на одном ЧМ, передает «Спорт-Экспресс».

На 36-й минуте матча 3-го тура группового этапа арбитр Данни Маккели, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что вратарь Щенсны не успел сыграть в мяч и попал ладонью в лицо Месси. После этого голландец назначил 11-метровый удар.

Ранее этим же днем Франция впервые в своей истории проиграла Тунису, игра закончилась со счетом 1:0. Несмотря на поражение, Франция смогла сохранить лидерство в группе D, а Тунис так и не смог выйти в плей-офф.

Днем ранее сборная США по футболу победила команду Ирана в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» и закончился со счетом 1:0 в пользу американской команды.

Тогда же сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира по футболу страной-хозяйкой, которая проиграла все три матча групповой стадии турнира. Катарцы в группе А ЧМ-2022 уступили Эквадору, Сенегалу и Нидерландам.