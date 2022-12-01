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В России запустили систему цифровых полисов ОМС

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Фото: ТАСС/ Рюмин Александр
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Новый порядок ведения учета в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) начал действовать в России с 1 декабря 2022 года. Теперь все полисы будут оформляться в электронном виде.

Согласно нововведению, россиянам будут присваиваться индивидуальные штрихкоды. С их помощью граждане смогут получить медицинскую помощь. Иметь при себе бумажную версию документа не нужно.

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При этом оформлять электронный полис нет необходимости — документ сформируется автоматически. Кроме того, на новорожденных полис также будет оформляться в автоматическом режиме.

На портале госуслуг застрахованные граждане смогут ознакомиться с информацией об оказанной им медицинской помощи, в том числе со сведениями о врачах. Также там будут храниться данные о месте пребывания гражданина и месте выдачи полиса.

Как отметила 17 ноября профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, новая система учета ОМС упростит процесс оформления документов и позволит объединить данные о пациентах. Кроме того, нововведение повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями, в которые гражданин будет обращаться.

9 ноября вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов заявил, что процесс цифровизации системы позволит точно верифицировать тех граждан, которые входят в систему ОМС. По его словам, для пациентов это возможность беспрепятственно и адресно получать нужную информацию, а для медорганизаций — снижение нагрузки, связанной с необходимостью отбирать нужные экспертам материалы и предоставления им соответствующих условий для работы.

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